AP Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor TBMM'yi ziyaret etti
Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, TBMM'ye ziyarette bulundu.
TBMM
Türkiye-Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor ve beraberindeki heyete eşlik etti.
Amor, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Mecliste hasar gören alanı ziyaret ederek, çelenk bıraktı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.