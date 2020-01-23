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Politika

AP Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor TBMM'yi ziyaret etti

Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, TBMM'ye ziyarette bulundu.

Seval Ocak Adıyaman   | 23.01.2020
AP Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor TBMM'yi ziyaret etti Fotoğraf: Özge Elif Kızıl/AA

TBMM

Türkiye-Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor ve beraberindeki heyete eşlik etti.

Amor, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Mecliste hasar gören alanı ziyaret ederek, çelenk bıraktı.

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