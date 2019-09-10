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Politika

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek: Cumhurbaşkanı'nın davetine gideceğim

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 30 büyükşehir belediye başkanına davetine ilişkin, "Bu davete gideceğim, Antalyalılar adına gideceğim. İnşallah bu görüşmeler tüm ülkemiz için Antalya'mız için hayırlı olur." dedi.

Ayşe Yıldız   | 10.09.2019
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek: Cumhurbaşkanı'nın davetine gideceğim

Antalya

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 büyükşehir belediye başkanına davetine ilişkin, "Bu davete gideceğim, Antalyalılar adına gideceğim. İnşallah bu görüşmeler tüm ülkemiz için Antalya'mız için hayırlı olur." dedi.

Böcek, Büyükşehir Belediyesinin eylül ayı olağan meclis toplantısında, Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan'ın evine pompalı av tüfeğiyle ateş edilmesini kınayarak, her türlü saldırının karşısında olduklarını vurguladı.

"İnşallah bu görüşmeler tüm ülkemiz için Antalya'mız için hayırlı olur"

Partisinin kuruluş yıl dönümünü kutlayan parti sözcülerine teşekkür eden Böcek, şunları kaydetti:

"Yarın saat 13.00'de Sayın Cumhurbaşkanımızın 30 büyükşehir belediye başkanlarına daveti vardı. Bu davete gideceğim, Antalyalılar adına gideceğim. İnşallah bu görüşmeler tüm ülkemiz için Antalya'mız için hayırlı olur. Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu da bizzat dün açıklama yaptı, 'Belediye başkanlarımızın hepsi katılacak' dedi."

MHP'nin Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Sözcüsü Selçuk Senirli de 11 Temmuz-24 Ağustos'ta Türkiye'de çıkan 27 orman yangınını, terör örgütü PKK'nın üstlendiğini söyledi.

Terör örgütünün, insanlığa bahşedilen çiçekleri, kuşları, kelebekleri, hayvanları, canlıları kahpece yaktığını dile getiren Senirli, PKK'nın bu kültür, doğa ve çevre katliamına sesiz ve duyarsız kalanları kınadıklarını kaydetti.

Senirli, çocukları dağa kaçırılan Diyarbakır annelerinin, HDP il binası önünde başlattığı oturma eyleminin terörle mücadeleye güç vereceğini bildirdi.

Mecliste, Boğaçayı'nın temizliği de değerlendirildi.

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