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Politika

Anavatan Partisi Genel Başkanı Çelebi'den Destici'ye ziyaret

Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'yi ziyaret etti.

Fırat Taşdemir   | 14.01.2021
Anavatan Partisi Genel Başkanı Çelebi'den Destici'ye ziyaret

Ankara

BBP Genel Merkezi'ndeki ikili görüşme öncesinde Destici ile Çelebi basın açıklaması yaptı.

Çelebi, fikir olarak kendilerini BBP'ye yakın hissettiklerini, siyasi partilerle uzlaşı ve diyalogdan yana olduklarını belirtti.

Hükümetin doğru politikalarını desteklediklerini, yanlış politikalarına ise yapıcı bir muhalefetle karşı olduklarını anlatan Çelebi, "BBP'nin üstlendiği siyasi sorumluluğu önemsiyoruz. Anavatan Partisi de hep çözümün adresi olmuştur. Anavatan Partisi yeniden küllerinden doğdu. Bundan sonra seçimlere girecek ve her türlü yarışlara girecek bir partiyiz." diye konuştu.

Çelebi'ye ziyaretinden dolayı teşekkür eden Destici de Anavatan Partisinin son dönemde büyük bir gayret göstererek seçimlere girmeye hak kazandığını ifade etti.

Anavatan Partisinin kurucu lideri merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli siyasetçilerden olduğunu belirten Destici, Özal ve BBP'nin kurucu lideri Muhsin Yazıcıoğlu'nu rahmetle andığını dile getirdi.

Yazıcıoğlu'nun şüpheli ölümünün aydınlatılmasıyla ilgili birtakım çalışmaların yürütüldüğünü bildiren Destici, "İnşallah bu çalışmalar neticesini verecek. Burada hatası, kusuru, kastı olanlar zaten yargının önüne çıkmaya başladı. Hatta bir kısım mahkemeler karar aşamasına geldi. Devletimizin bütün kurumlarının bu çalışma ve gayretlerinden dolayı şahsım ve camiam adına teşekkür ediyorum." dedi.

Destici, Cumhurbaşkanının bulunduğu makam itibarıyla hem devleti hem de milleti temsil ettiğini vurgulayarak, "Cumhurbaşkanlığı makamında oturan birisine saygı duyulmuyorsa o zaman kime saygı duyulacak? O zaman siyasi etik, siyasi ahlak ve siyasi nezaket nerede kalıyor?" ifadelerini kullandı.

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