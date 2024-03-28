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Politika

Anavatan Partisi, 31 Mart'taki seçimlerde Adana'da Cumhur İttifakı'nı destekleyecek

Anavatan Partisi, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, Adana'da Cumhur İttifakı'nın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Fatih Mehmet Kocaispir'e destek vereceğini duyurdu.

Fatma Sevinç Çetin  | 28.03.2024 - Güncelleme : 28.03.2024
Anavatan Partisi, 31 Mart'taki seçimlerde Adana'da Cumhur İttifakı'nı destekleyecek

Ankara

Anavatan Partisi Genel Sekreteri Baran Erdem Kaya, yaptığı yazılı açıklamada, Anavatan Partisi Genel Başkan yardımcıları Semih Narlı ve Fatih Ünal'ın, Kocaispir ile görüştüğünü belirtti.

Kaya, görüşmenin ardından Adana'nın geçmiş dönemlerde yaşadığı kayıpların telafi edilmesi ve şehrin yeniden inşası için Kocaispir'in başkanlığına güven duyulduğunu ve seçimlerde destekleme kararı alındığını aktardı.

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