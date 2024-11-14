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Politika

Altun'dan, Katar ile imzalanan medya ve iletişim alanında işbirliği mutabakatına ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye ve Katar arasında imzalanan "Medya ve İletişim Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı"nın hayırlı olmasını diledi.

Yıldız Nevin Kasım  | 14.11.2024 - Güncelleme : 14.11.2024
Altun'dan, Katar ile imzalanan medya ve iletişim alanında işbirliği mutabakatına ilişkin paylaşım Fotoğraf: Muhammed Selim Korkutata/AA

Ankara

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları ifade etti:

"Bugün Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Katar Emiri Sayın Şeyh Temim bin Hamad El Sani'nin huzurlarında, Katar Devlet Bakanı Mohammed bin Abdülaziz Al-Khulaifi ile Medya ve İletişim Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı'nı imzaladık.

Ülkelerimiz arasında medya ve iletişim alanlarında bilgi ve deneyim alışverişini daha da artırmayı amaçladığımız bu mutabakat zaptının hayırlı olmasını diliyorum."

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