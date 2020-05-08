Euro
7.71
Dolar
7.15
BIST 100
98,634.17
Altın
1,703.82
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

Altun'dan, İngiltere'ye gönderilen tıbbi malzemelerle ilgili asılsız haberlere yer verilmesine tepki

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'nin İngiltere'ye gönderdiği yardımların "kullanılamaz halde olduğu" iddiasını içeren haberlerin bazı basın kuruluşları tarafından sevinçle rağbet görmesinin üzücü olduğunu ifade etti.

Abdullah Yasin Güler   | 08.05.2020
Altun'dan, İngiltere'ye gönderilen tıbbi malzemelerle ilgili asılsız haberlere yer verilmesine tepki

Ankara

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'nin İngiltere'ye gönderdiği yardımların "kullanılamaz halde olduğu" iddiasını içeren haberlerin bazı basın kuruluşları tarafından sevinçle rağbet görmesinin üzücü olduğunu belirtti.

Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye karşıtı her habere doğruluğunu ve güvenilirliğini hiç araştırmadan sahip çıkan bu zihniyet bizlere bağımsız, tarafsız, güvenilir ve sorumlu bir medyanın ne denli önemli olduğunu bir kez daha göstermiştir." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Birleşik Krallık'a yolladığı tıbbi yardım malzemeleri ile ilgili ortaya atılan asılsız ve hezeyan dolu iddiaların, her iki ülkenin resmi makamları tarafından yalanlandığını ve işin hakikatinin hemen ortaya konduğunu vurgulayan Altun, paylaşımında şunları kaydetti:

"Ancak ülkemizi karalama amaçlı bir kampanyanın ürünü olduğu aşikar olan bu tarz haberlerin, bazı kişiler ve medya kuruluşlarınca bu denli sevinçle rağbet görmesi üzücüdür. Gelgelelim hakikat tecelli etmekte, yalanı kendilerine rehber edinenlerin mumu her yatsıda sönmektedir. Medya eğer yalanın, batılın ve sansasyonun girdabına kapılıp da doğrunun, hakkın ve hakiki haberin peşinden gitmeyi bırakırsa orada demokrasi savunusundan değil, olsa olsa halk ve demokrasi düşmanlığından söz edilebilir. Yaşasın demokrasi, yaşasın hakikat!"

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Brezilya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 610 kişi öldü
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 270 bini aştı
Dünya genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 3 milyon 900 bini geçti
Sağlık Bakanı Koca: Ev dışında mutlaka maske takın ve sosyal mesafeyi koruyun

Benzer haberler

Altun'dan, İngiltere'ye gönderilen tıbbi malzemelerle ilgili asılsız haberlere yer verilmesine tepki

Altun'dan, İngiltere'ye gönderilen tıbbi malzemelerle ilgili asılsız haberlere yer verilmesine tepki

İletişim Başkanı Altun'dan 'Milli Teknoloji Hamlesi' projesine destek

İletişim Başkanı Altun'dan 'Makus kaderden kaçış yok' başlıklı köşe yazısına ilişkin suç duyurusu

İletişim Başkanı Altun'un ikametgah adresi ve fotoğrafının paylaşıldığı yayınlara yönelik soruşturma

İletişim Başkanı Altun'un ikametgah adresi ve fotoğrafının paylaşıldığı yayınlara yönelik soruşturma
İletişim Başkanı Altun'dan AB Dış İlişkiler Servisinin Afrin'deki terör saldırısıyla ilgili açıklamasına tepki

İletişim Başkanı Altun'dan AB Dış İlişkiler Servisinin Afrin'deki terör saldırısıyla ilgili açıklamasına tepki
İletişim Başkanı Altun: Bu karanlık günleri dayanışmayla geride bırakacağız

İletişim Başkanı Altun: Bu karanlık günleri dayanışmayla geride bırakacağız