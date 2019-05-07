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Politika

Altun: YSK'nin kararı milli iradeyi doğru yansıtma çabası olarak görülmeli

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Altun, "YSK'nin kararı, seçim sonuçlarının milli iradeyi doğru biçimde yansıtmasına yönelik çaba olarak görülmeli." açıklamasında bulundu.

Zafer Fatih Beyaz   | 07.05.2019
Altun: YSK'nin kararı milli iradeyi doğru yansıtma çabası olarak görülmeli

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, "YSK'nin kararı, seçim sonuçlarının milli iradeyi doğru biçimde yansıtmasına yönelik çaba olarak görülmeli." açıklamasında bulundu.

Altun, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesine ilişkin kararı hakkında, AP Haber Ajansına açıklama yaptı.

İstanbul seçimlerinin yenilemesine ilişkin kararı memnuniyetle karşıladığını belirten Altun, "Verilen karar, AK Parti tarafından, 'seçmen kayıtlarının sistematik biçimde tahrif edilmesi, sandık kurullarının oluşturulmasına dair kanunların ihlali ve oy sayımında yapılan yolsuzluklar' gibi gerekçelerle yapılan başvurunun incelenmesi sonucunda ortaya çıkmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Fahrettin Altun, şunları kaydetti:

"İstanbul seçimlerinin yenilenmesine dair YSK kararının, seçim sonuçlarının milli iradeyi doğru biçimde yansıtmasına yönelik bir çaba olarak görülmesi gerekir. Bu çerçevede verilen karar, demokrasimizin bir zaferidir. İlaveten adalet sistemimizin, bu süreçte seçim kanunlarımızı ihlal eden tüm şahıs ve kuruluşlardan hesap soracağına inancımız tamdır.

Tüm taraflar, benzer sorunların 23 Haziran günü yapılacak seçimde yaşanmaması için gereken önlemleri almalıdır. Sonuç ne olursa olsun seçimler, kanunlarımıza ve prosedüre göre gerçekleştirilmelidir. Bu kurallara uyulmaması halinde seçilmişlerin meşruiyeti hakkında soru işaretleri ortaya çıkacak, demokrasimizin temelleri zayıflatılmış olacaktır. 70 yıldır serbest ve adil seçimler düzenleyen Türkiye Cumhuriyeti, önümüzdeki süreci şeffaf, kanunlara uygun ve nizami biçimde tamamlayacaktır."

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