Altun: Terörist bir elebaşının müttefiklerimizce tanınması ilişkilerimiz için zararlıdır
İletişim Başkanı Altun, "Terörist bir elebaşının müttefiklerimiz tarafından tanınmasının ilişkilerimiz için zararlı olacağını yineliyoruz." dedi.
Ankara
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Terörist bir elebaşının müttefiklerimiz tarafından tanınmasının ilişkilerimiz için zararlı olacağını yineliyoruz. Bu durum ulusal ve uluslararası hukukun ihlali olmakla birlikte stratejik ortaklık ve müttefiklik ruhuna da aykırıdır. Bölgemize yönelik öngörüsüz politikalar, uzun süren sorunlar yaratacak, tüm bölgeyi istikrarsızlaştıracak ve uluslararası güvenliğe karşı riskleri artıracaktır. ABD makamları, terör elebaşlarına herhangi bir vize vermemekle kalmayıp, aynı zamanda onları müttefikleriyle birlikte adalete teslim etmek için iş birliği yapmalıdır."
We reiterate that the recognition of a terrorist leader by our allies will be detrimental to our relations.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) October 28, 2019
It's a violation of national and international laws.
It is also against the spirit of alliance and strategic partnership.
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