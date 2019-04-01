Altun: Cumhurbaşkanımızın Yıldırım’ın açıklamasıyla çelişen bir ifadesi olmamıştır
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, "Cumhurbaşkanımızın bu geceki balkon konuşmasında İstanbul'la alakalı Sayın Yıldırım’ın açıklamasıyla çelişen herhangi bir ifadesi olmamıştır." dedi.
Ankara
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, "Cumhurbaşkanımızın bu geceki balkon konuşmasında İstanbul ile alakalı Sayın Binali Yıldırım'ın açıklamasıyla çelişen herhangi bir ifadesi olmamıştır." değerlendirmesinde bulundu.
Sayın Cumhurbaşkanımızın bu geceki balkon konuşmasında İstanbul ile alakalı sayın Binali Yıldırım’ın açıklamasıyla çelişen herhangi bir ifadesi olmamıştır. Kamuoyunun bilgisine...— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) 31 Mart 2019
Altun, Twitter'dan yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Cumhurbaşkanımızın bu geceki balkon konuşmasında İstanbul ile alakalı Sayın Binali Yıldırım'ın açıklamasıyla çelişen herhangi bir ifadesi olmamıştır."