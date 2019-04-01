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Politika

Altun: Cumhurbaşkanımızın Yıldırım’ın açıklamasıyla çelişen bir ifadesi olmamıştır

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, "Cumhurbaşkanımızın bu geceki balkon konuşmasında İstanbul'la alakalı Sayın Yıldırım’ın açıklamasıyla çelişen herhangi bir ifadesi olmamıştır." dedi.

Aynur Ekiz   | 01.04.2019
Altun: Cumhurbaşkanımızın Yıldırım’ın açıklamasıyla çelişen bir ifadesi olmamıştır

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, "Cumhurbaşkanımızın bu geceki balkon konuşmasında İstanbul ile alakalı Sayın Binali Yıldırım'ın açıklamasıyla çelişen herhangi bir ifadesi olmamıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Altun, Twitter'dan yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın bu geceki balkon konuşmasında İstanbul ile alakalı Sayın Binali Yıldırım'ın açıklamasıyla çelişen herhangi bir ifadesi olmamıştır." 

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