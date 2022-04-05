Dolar
14.71
Euro
16.12
Altın
1,933.38
ETH/USDT
3,501.30
BTC/USDT
46,399.00
BIST 100
2,311.40
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

Altun: Cumhurbaşkanımızın dünya barışını tesis etmeye yönelik gayretleri ülkemizin istikrarlaştırıcı gücünü pekiştiriyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, "Cumhurbaşkanımızın, bölge ve dünya barışını tesis etmeye yönelik samimi gayretleri, ülkemizin istikrarlaştırıcı gücünü pekiştiriyor." dedi.

Hamdi Çelikbaş   | 05.04.2022
Altun: Cumhurbaşkanımızın dünya barışını tesis etmeye yönelik gayretleri ülkemizin istikrarlaştırıcı gücünü pekiştiriyor

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 5 ülke lideriyle yaptığı görüşmelere ilişkin, "Cumhurbaşkanımızın, bölge ve dünya barışını tesis etmeye yönelik samimi gayretleri, ülkemizin istikrarlaştırıcı gücünü pekiştiriyor." ifadesini kullandı.

Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, lider diplomasisine hız kesmeden devam ettiğini vurgulayarak, bugün Bulgaristan, Finlandiya, Almanya, Kazakistan ve Sırbistan liderleriyle yaptığı telefon görüşmesinde ikili ilişkileri geliştirecek adımları ve Rusya-Ukrayna savaşı dahil bölgesel konuları istişare ettiğini belirtti.

"Cumhurbaşkanımızın, bölge ve dünya barışını tesis etmeye yönelik samimi gayretleri, ülkemizin istikrarlaştırıcı gücünü pekiştiriyor" değerlendirmesinde bulunan Altun, şunları kaydetti:

"Büyüyen diplomatik ve insani kapasitesiyle Türkiye'nin önemi, krizlerin çözümü için sunduğumuz yapıcı ve gerçekçi katkılarla daha iyi anlaşılıyor. Dünyanın, Türkiye'nin dostluğunun insanlık için sağlayacağı kazanımların farkına varması, milletimiz için iftihar vesilesidir. Cumhurbaşkanımızın altını çizdiği, 'Adil bir barışın kaybedeni olmaz' anlayışıyla, bundan sonra da barış, istikrar, diyaloğu teşvik etmeyi sürdüreceğiz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Almanya'da Kovid-19 salgınında karantina zorunluluğu 1 Mayıs'tan itibaren kaldırılacak
ABD'de Kovid-19 salgını sonrası öğrencilerin ruh sağlığı sorunları arttı
Türkiye'de 12 bin 647 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 40 kişi hayatını kaybetti
AB'de nüfusun yarısından fazlası Kovid-19'a karşı takviye doz aşı yaptırdı
Almanya'da bir kişi, sahte aşı kartı satmak için 90 kez Kovid-19 aşısı oldu

Benzer haberler

Altun: Cumhurbaşkanımızın dünya barışını tesis etmeye yönelik gayretleri ülkemizin istikrarlaştırıcı gücünü pekiştiriyor

Altun: Cumhurbaşkanımızın dünya barışını tesis etmeye yönelik gayretleri ülkemizin istikrarlaştırıcı gücünü pekiştiriyor