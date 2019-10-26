'Almanya'dan beklentimiz müttefiklik ruhuna uygun davranmasıdır'
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Barış Pınarı Harekatı konusunda "Almanya'dan beklentimiz müttefiklik ruhuna uygun davranmasıdır." dedi.
Ankara
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Barış Pınarı Harekatı konusunda"Almanya'dan beklentimiz müttefiklik ruhuna uygun davranmasıdır." dedi.
Çavuşoğlu, Barış Pınarı Harekatı bölgesine ilişkin, "Birleşmiş Milletler verilerine göre 30 bin kişi geri dönmeye başladı." bilgisini verdi.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Suriye'nin toprak bütünlüğü ve göçmenlerin gönüllü dönüşü konusunda en hassas ülke biziz." diye konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.