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Politika

'Almanya'dan beklentimiz müttefiklik ruhuna uygun davranmasıdır'

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Barış Pınarı Harekatı konusunda "Almanya'dan beklentimiz müttefiklik ruhuna uygun davranmasıdır." dedi.

Tevfik Durul   | 26.10.2019
'Almanya'dan beklentimiz müttefiklik ruhuna uygun davranmasıdır'

Ankara

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Barış Pınarı Harekatı konusunda"Almanya'dan beklentimiz müttefiklik ruhuna uygun davranmasıdır." dedi. 

Çavuşoğlu, Barış Pınarı Harekatı bölgesine ilişkin, "Birleşmiş Milletler verilerine göre 30 bin kişi geri dönmeye başladı." bilgisini verdi. 

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Suriye'nin toprak bütünlüğü ve göçmenlerin gönüllü dönüşü konusunda en hassas ülke biziz." diye konuştu. 

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