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Politika

Almanya Dışişleri Bakanı Maas: Almanya olarak her zaman Türkiye ile yapıcı bir ilişkiyi savunuyoruz

Nazlı Yüzbaşıoğlu   | 06.05.2021
Almanya Dışişleri Bakanı Maas: Almanya olarak her zaman Türkiye ile yapıcı bir ilişkiyi savunuyoruz Fotoğraf: Fatih Aktaş/AA

Ankara

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Berlin'de ortak basın toplantısı düzenledi.

Maas, burada yaptığı konuşmada, "Almanya olarak her zaman Türkiye ile yapıcı bir ilişkiyi savunuyoruz. Türkiye, NATO içinde çok önemli bir müttefikimiz. Almanya bunu her zaman vurguladı. Gelecekte de çok büyük önemi olacaktır." dedi.

Maas, "Türkiye-AB ilişkileri için geçen sene zor bir yıldı. Bu sene daha iyi bir yıl olacağa benziyor." diye konuştu.

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