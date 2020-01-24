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Politika

Almanya Başbakanı Merkel: İdlib'ten kaçanlar için maddi katkıya hazırız

Almanya Başbakanı Merkel, "İdlib'den kaçanların insani durumunu düzeltmek için maddi katkıya hazır olduğumuzu söyledik." dedi.

Ömer Tuğrul Çam   | 24.01.2020
Almanya Başbakanı Merkel: İdlib'ten kaçanlar için maddi katkıya hazırız

Ankara

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Almanya Başbakanı Merkel, ikili görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenliyor.

Almanya Başbakanı Merkel, "(Erdoğan'la görüşmede) İdlib'den kaçanların insani durumunu düzeltmek için maddi katkıya hazır olduğumuzu söyledik." dedi.

"Libya'da ateşkes için çaba harcanması gerekiyor"

Konuşmasında Libya konusuna da değinen Merkel, "Libya'da kırılgan ateşkesin sağlam bir ateşkese dönüşmesi için çaba harcanması gerekiyor." dedi.

Almanya Başbakanı Merkel, Libya konulu Berlin konferasında kabul edilen maddelerin BM Güvenlik Konseyi'nde onaylanacağını söyledi.

"AB, 3 artı 3 milyar avroluk desteğin dışında destek vereceğini düşünüyorum"

Almanya Başbakanı Merkel, Avrupa Birliğinin mülteciler konusunda yardımlarına ilişkin, "AB'nin mülteciler konusunda 3 artı 3 milyar avroluk desteğin dışında destek vereceğini düşünüyorum." dedi.

Merkel, İdlib'ten Türkiye'ye doğru kaçan siviller için briket barınak yapımına destek verebileceklerini söyledi.

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