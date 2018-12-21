'Aktif yaşlanma için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz'

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, "Geçmişe yapılan yatırım geleceğimiz için de bir kazanım olduğu bilinciyle aktif yaşlanma konusunda tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz." dedi.

Fotoğraf: AA/Ayşe Yıldız

ANTALYA

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Antalya'daki Belek Turizm Merkezi'nde düzenlediği 2'si gazi 42 takımın katılımıyla "60 Yaş Üstü Yetişkin Gençler Türkiye Bocce Şampiyonası"nın finaline Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da katıldı.

Bakan Selçuk, burada yaptığı konuşmada, Bocce Şampiyonası'nda birlikte olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Geçmişle gelecek arasında manevi bir bağ olduğuna inanıyoruz. Bu sebeple büyüklerimize olan muhabbetimiz, davranışlarımız, verdiğimiz değerin gelecekte bizlere gösterilecek saygının, hürmetin ve merhametin belirleyicisi olacağına inanıyoruz. Şüphesiz sizlerden öğreneceğimiz çok şey var. Bu karşılıklı öğrenme sadece gençken olmuyor, yaşlıyken de yaşamın her anında bizler karşılıklı olarak birbirimizden çok şey öğreniyoruz. Sizler dualarınızla varlığınızla bize vereceğiniz nasihatla sizler bizlere dersler çıkarttınız. Öğretmenlerimiz destekçilerimizsiniz." ifadesini kullandı.

Selçuk, yaşlıların toplumumuza yön veren, bizleri ayrıcalıklı bir konuma yükseltecek olan geleceğe ve geleceğin nesline ışık tutacak olan bir meşale olduğunu vurguladı.

Bir toplumun hafızası olarak geleneklerini, milli ve manevi değerlerini kuşaktan kuşağa aktaran yaşlıların karşılaştığı sorunları en aza indirmenin asli görevleri olduğunu anlatan Selçuk, "Bakanlık olarak sosyal hayattan, temel yaşam koşullarına kadar, emekli aylıkları ve sosyal güvence, evde bakım hizmetlerine birçok alanda sizin yaşam standartlarınızı yükseltmeye daha iyi şartlarda yaşamınıza yardımcı olmaya çalışıyoruz." dedi.

Bakan Selçuk, bu kapsamda 146'sı bakanlığın 250'si diğer kurum ve kuruluşlara bağlı 396 huzurevi ve yaşlı bakım rehabilitasyon merkezinde 26 bini aşkın büyükleri misafir ettiklerini belirtti.

"Sizler bizim geleceğimizin inşaalarınız"

Bakanlık bünyesinde uygulanan Yaşlı Destek Programı (YADES) kapsamında da büyükşehir belediyelerinin yaşlılara yönelik evde bakım projelerini desteklediklerini aktaran Selçuk, şöyle devam etti:

"Sizler bizim geleceğimizin inşaalarısınız. Biz sizleri mimarlar olarak görüyoruz. Mimarlar ve öğretmenlerimiz olarak görürken de sosyal, kültürel, spor anlamında olsun çeşitli faaliyetlerde bulunarak, daha aktif şekilde yaşamanızı istiyoruz. Geçmişe yapılan yatırım geleceğimiz için de bir kazanım olduğu bilinciyle aktif yaşlanma konusunda tüm imkanlarımız seferber ediyoruz. Bocce turnuvası bunlardan biri. Bocce etkinliğimiz, ülkemizde ve dünyada ilk ve tek olarak örnek gösteriliyor. Bu gurur hepinizin."

Selçuk, dinamik, yetenekli, her anlamda genç yetişkinlerle bocce finalinde yarışanları tebrik ederek, Türkiye'yi daha güzel, müreffeh bir şekilde geleceğe, ileriye taşıyacaklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından yapılan final müsabakalarında Bakan Selçuk, Vali Münir Karaloğlu ve sporcularla bocce oynadı.

Bakan Selçuk, daha sonra şampiyonada dereceye giren sporculara ödüllerini takdim etti.

Muhabir: Ayşe Yıldız

