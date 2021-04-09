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Politika

Akşener'den Siirt'e şehit olan uzman çavuş Erdem için başsağlığı

Fırat Taşdemir   | 09.04.2021
Akşener'den Siirt'e şehit olan uzman çavuş Erdem için başsağlığı

Ankara

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Siirt'in Eruh ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Erkan Erdem için taziye dileklerini iletti.

Akşener, sosyal medya hesabından, "Siirt'te alçak terör örgütü PKK ile çıkan çatışmada şehit düşen kahraman askerimiz Erkan Erdem'e Yüce Allah'tan rahmet, acılı ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

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