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Politika

Akşener, şehit askerler için başsağlığı mesajı yayımladı

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, İdlib'deki rejim saldırısında şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Barış Gündoğan   | 28.02.2020
Akşener, şehit askerler için başsağlığı mesajı yayımladı

Ankara

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayımladı. 

Akşener, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk milletinin başı sağolsun. Rusya destekli rejim güçlerinin Suriye, İdlib'deki vatan evlatlarımıza saldırısında şehitlerimiz ar. Vatan için şehadete eren kahramanlarımıza Cenabıhak'tan rahmet diliyorum. Allah, ruhlarını şad, mekanlarını cennet eylesin." ifadelerine yer verdi.

Öte yandan parti çalışmaları kapsamında Balıkesir'de bulunan Akşener'in programının ardından Ankara'ya hareket ettiği, gelişmeleri parti genel merkezinden takip edeceği öğrenildi.


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