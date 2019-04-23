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Politika

Akar'dan yeni askerlik sistemi açıklaması: Kısa süre kaldı

Milli Savunma Bakanı Akar, yeni askerlik sistemi hakkında, "Çalışmalarımız tamamlanmak üzere. Kısa süre kaldı." dedi.

Sarp Özer   | 23.04.2019
Akar'dan yeni askerlik sistemi açıklaması: Kısa süre kaldı

TBMM

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yeni askerlik sistemi, "Çalışmalarımız tamamlanmak üzere. Kısa süre kaldı." dedi.

Akar, F-35 projesi hakkında, "Şu anda dört pilotumuz fiilen uçuyor, iki pilotumuz uçuş eğitimine hazırlık yapıyor." şeklinde konuştu.

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