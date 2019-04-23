Akar'dan yeni askerlik sistemi açıklaması: Kısa süre kaldı
Milli Savunma Bakanı Akar, yeni askerlik sistemi hakkında, "Çalışmalarımız tamamlanmak üzere. Kısa süre kaldı." dedi.
TBMM
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yeni askerlik sistemi, "Çalışmalarımız tamamlanmak üzere. Kısa süre kaldı." dedi.
Akar, F-35 projesi hakkında, "Şu anda dört pilotumuz fiilen uçuyor, iki pilotumuz uçuş eğitimine hazırlık yapıyor." şeklinde konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.