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Politika

Akar ve Çavuşoğlu Katarlı mevkidaşlarıyla Afganistan'ı görüştü

Milli Savunma Bakanı Akar ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Katarlı mevkidaşlarıyla video telekonferans görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Afganistan'daki son gelişmeler ele alındı.

Sarp Özer   | 29.08.2021
Akar ve Çavuşoğlu Katarlı mevkidaşlarıyla Afganistan'ı görüştü Fotoğraf: Haroon Sabawoon/AA

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el-Atiyye ile video telekonferans görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Afganistan'daki son gelişmelerin ele alındığı bildirildi.

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