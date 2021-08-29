Akar ve Çavuşoğlu Katarlı mevkidaşlarıyla Afganistan'ı görüştü
Milli Savunma Bakanı Akar ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Katarlı mevkidaşlarıyla video telekonferans görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Afganistan'daki son gelişmeler ele alındı.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el-Atiyye ile video telekonferans görüşmesi gerçekleştirdi.Görüşmede, Afganistan'daki son gelişmelerin ele alındığı bildirildi. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.