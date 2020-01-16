Euro
6.52
Dolar
5.86
BIST 100
121,000.90
Altın
1,548.93
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

Akar, İran Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı ile telefonda görüştü

Milli Savunma Bakanı Akar, İran Savunma Bakanı Hatemi ve Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Bakıri ile ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Barış Gündoğan   | 16.01.2020
Akar, İran Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı ile telefonda görüştü

Ankara

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Emir Hatemi ve İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri ile ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 

Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Akar sabah saatlerinde ilk olarak İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri ile konuştu. 

Bakan Akar, daha sonra İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Emir Hatemi ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Her iki telefon görüşmesinde başta bölgede yaşanan son gelişmeler olmak üzere, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konuları ele alındı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran yol ayrımında
NATO’nun yeni tehdit algısı ve Çin
Libya’nın jeo-stratejik önemi ve Türkiye-Libya ilişkilerinin arka planı
Körfez diken üstünde
İrlanda'da seçime ekonominin damga vurması bekleniyor

Benzer haberler

Akar, İran Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı ile telefonda görüştü

Akar, İran Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı ile telefonda görüştü

Milli Savunma Bakanı Akar: Çabamız hem Libya'da hem İdlib'de akan kanın durmasıdır