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Politika

AK Parti'nin yeni kanun teklifi Meclis Başkanlığına sunuldu

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, sahipli arazilerde izinsiz ağaç kesimiyle ilgili cezaların artırılması, sigara filtresinin Bakanlığın denetimine alınmasını da içeren kanun teklifini Meclis Başkanlığına sunduklarını bildirdi.

Sinan Uslu   | 24.06.2020
AK Parti'nin yeni kanun teklifi Meclis Başkanlığına sunuldu

TBMM

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, tarım arazilerinin hobi bahçeleri gibi uygulamalarla bölünmelerinin engellenmesi, sahipli arazilerde izinsiz ağaç kesimiyle ilgili cezaların artırılması, makaron, yaprak sigara kağıdı, sigara filtresinin Bakanlığın denetimine alınması, yerli tütün kullanım oranının yüzde 30'a çıkarılmasını da içeren kanun teklifini Meclis Başkanlığına sunduklarını bildirdi.

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AK Parti Grup Başkanvekili Muş, "Türkiye'mizin bir bölgesiyle alakalı bölücü terör örgütünün sinsi planları vardır. Onların bir paçavrası vardır. CHP'nin bu tip söylemleri ifade etmesi HDP'nin bu sinsi planlarının meşrulaştırılması olarak görmekteyiz. Kesinlikle tasvip etmiyoruz. Çok tehlikeli olarak görmekteyiz." ifadelerini kullandı.

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