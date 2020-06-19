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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
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Politika

AK Parti'nin TBMM başkan adayı yeniden Şentop

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u bu göreve yeniden aday göstereceklerini açıkladı.

Tanju Özkaya   | 19.06.2020
AK Parti'nin TBMM başkan adayı yeniden Şentop

TBMM

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u bu göreve yeniden aday göstereceklerini açıkladı. 

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