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Politika

AK Parti'li Zengin: Sosyal medyadaki hakarete, küfre, bu medya aracılığıyla yapılan tacizlere son vermeyi hedefliyoruz

AK Parti Grup Başkanvekili Zengin, sosyal medyaya ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifiyle ilgili, "Sosyal medyadaki hakarete, küfre, bu medya aracılığıyla yapılan tacizlere son vermeyi hedefliyoruz" dedi.

Ahmet Kubilay Çelik   | 21.07.2020
AK Parti'li Zengin: Sosyal medyadaki hakarete, küfre, bu medya aracılığıyla yapılan tacizlere son vermeyi hedefliyoruz

TBMM

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, sosyal medyaya ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunduklarını bildirdi.

AK Parti Grup Başkanvekili Zengin, "Kanunda "sosyal ağ sağlayıcı" tanımı yapıyoruz. Bu sağlayıcıların Türkiye'de bir merkez oluşturmalarını istiyoruz. Soruşturma ve kovuşturmaya imkan veren düzenleme yapacağız. Muhataplık oluşturmaya çalışıyoruz" dedi.

Özlem Zengin "Bizim birinci önceliğimiz asla bu sosyal ağ sağlayıcılarının  kapanması değil. Hayatımızdaki yerinin farkındayız. Ne kadar çok kullanımda olduğunun farkındayız. Ama bu manada özgürlüklerle, hak ve hukuk arasında bir denge kurmaya çalışırken, kademelendirilmiş bir yaptırım silsilesi var" diye konuştu.

AK Parti Grup Başkanvekili Zengin, "Sosyal medyadaki hakarete, küfre, bu medya aracılığıyla yapılan tacizlere son vermeyi hedefliyoruz" dedi.

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AK Parti'li Zengin: Sosyal medyadaki hakarete, küfre, bu medya aracılığıyla yapılan tacizlere son vermeyi hedefliyoruz