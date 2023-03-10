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Politika

AK Parti'li Yıldırım ve Yavuz, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan'ı ziyaret edecek

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve seçim işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı ziyaret edecek.

Fırat Taşdemir  | 10.03.2023 - Güncelleme : 10.03.2023
AK Parti'li Yıldırım ve Yavuz, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan'ı ziyaret edecek Fotoğraf: Murat Kaynak/AA

Ankara

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Yıldırım ve Yavuz, Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi'nde Erbakan ile bir araya gelecek.

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