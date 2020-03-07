AK Parti'li Yazıcı: Suriye'de herkesin hesabını bozduk
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "Ordumuzun, güvenlik güçlerimizin dışa bağımlılığını yüzde 30 dolayına düşürdük. AK Parti hükümetleri bu imkanları hazırlamamış olsaydı, söz ettiğimiz bu operasyonları yapmamız son derece güçtü." dedi.
Kocaeli
Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki Uzunçiftlik Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Kartepe 5. Olağan İlçe Kongresinde konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, tarihin bilinmesinin önemine değinerek, 2 bin yılı aşkın bir devlet geleneğine sahip olunduğunu ve bunun dünyada başka bir örneğinin bulunmadığını belirtti.
Türkiye tarihinde yaşanan darbelere değinen Yazıcı, darbelerin ülkeye verdiği zararları anlattı.
Yazıcı, 27 Nisan e-Muhtırası ile alçak ve kanlı 15 Temmuz darbe girişiminin engellendiğini, Türkiye'de son iki darbe girişimi dışında bütün darbelerin hedefine ulaştığına vurgu yaptı.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) gerçekleştiği operasyonlara değinen Yazıcı, şunları kaydetti:
"Çok kısa bir süre önce de Bahar Kalkanı Harekatı'nı gerçekleştirdik ve herkesin hesabını bozduk. Avrupa devletlerinin önemlileri orada, ABD orada, Rusya orada, İran orada, Orta Doğu'daki devletlerin eli parmağı orada. Böyle bir ortamda herkesin hesabını bozduk. Nasıl yaptık bunu? Türkiye'nin imkanı vardı da daha önce yapmıyordu şimdi mi yaptı? Yiğidin hakkını yiğide vereceğiz. Türkiye savunma alanında, biz iktidara geldiğimizde yüzde 70 oranında dış kaynaklara muhtaç haldeydi. Bu alanda yaptığımız üretimle ortaya koyduğumuzu vizyonel duruşumuzla kaynak aktararak, SİHA'mızı, İHA'mızı, helikopterimizi, mühimmatımızı, piyade tüfeğine varıncaya kadar ve Milli Piyade Tüfeğine varıncaya kadar imkanlarımızı artırdık. Ordumuzun, güvenlik güçlerimizin dışa bağımlılığını yüzde 30 dolayına düşürdük. AK Parti hükümetleri, bu imkanları hazırlamamış olsaydı, söz ettiğimiz bu operasyonları yapmamız son derece güçtü. Türkiye'nin İdlib'de ne işi var? Pikniğe mi gidiyoruz? Defalarca deklare edilmedi mi? Suriye'nin toprak bütünlüğünden yanayız ama asla terör devleti oluşturulmasına müsaade etmeyeceğiz demedik mi? Bu hedef büyük bir hedef, yeterli bir sebep değil mi?"Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.