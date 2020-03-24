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Politika

AK Parti'li Ünal'dan koronavirüsle mücadelede basın mensuplarına destek

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Tıpkı sağlık çalışanları gibi bu mücadelenin başka gizli kahramanları da var. Gece gündüz demeden her koşulda sahada görevine devam etmek durumunda olan basın mensupları." dedi.

Zafer Fatih Beyaz   | 24.03.2020
AK Parti'li Ünal'dan koronavirüsle mücadelede basın mensuplarına destek

Ankara

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede basın mensuplarının da alkışı hak ettiğini belirtti.

Twitter hesabından basın mensuplarının fotoğraflarını paylaşan Ünal, mesajında şunları kaydetti:

"Tıpkı sağlık çalışanları gibi bu mücadelenin başka gizli kahramanları da var. Gece gündüz demeden her koşulda sahada görevine devam etmek durumunda olan basın mensupları. Onların varlığı bizler için çok değerli ve önemli. Bu mücadelede onlar da alkışı sonuna kadar hak ediyor."

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