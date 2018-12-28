AK Parti'li Turan'dan 'kararname çıkarma yetkisi'ne ilişkin değerlendirme

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AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde, önemli bir anayasal hak olan kararname çıkarma yetkisinin çok iyi değerlendirilmediği kanaatindeyim. İsteriz ki tüm bürokratlarımız, bakanlarımız, bütün partilerin yöneticileri, kararname yetkisini daha iyi ve pratik değerlendirsinler. Eski alışkanlıklarla yeni sistem kurulamaz." dedi.

Turan, Meclisteki makamında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Meclisin çalışmalarına ilişkin soru üzerine Turan, Meclisin seçimden sonraki 3-4 aylık süreçte yoğun şekilde çalıştığını, 15 teklifin yasalaştırıldığını, 4 tezkere ve 2 araştırma komisyonu raporunun görüşüldüğünü ifade etti.

AK Parti Grup Başkanvekili Turan, Meclisin 2019'da da milletin taleplerini yerine getirmeye çalışacağını belirtti.

8 Ocak'tan sonra 70 maddelik bir kanun teklifinin görüşülmeye başlanacağını aktaran Turan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde, önemli bir anayasal hak olan kararname çıkarma yetkisinin çok iyi değerlendirilmediği kanaatindeyim. İsteriz ki tüm bürokratlarımız, bakanlarımız, bütün partilerin yöneticileri, kararname yetkisini daha iyi ve pratik değerlendirsinler. Eğer kararname yetkisi verilmişse, bunun en üst seviyede uygulanması gereği vardır.

Eski alışkanlıklarla yeni sistem kurulamaz. Yönetmeliğin konusu, genelgenin, kararnamenin ve kanunun konusu birbirinden farklıdır. Daha hızlı, pratik iş yapacaksak, yönetmelik maddelerinin, kararname konularının, kanun konusu olmaması lazım. Her anayasal tanım, hak içerisinde bunların yerine getirilmesi lazım. Yeni yılda, bu parametreler daha iyi anlaşılacaktır, tüm ilgililer yeni sisteme daha yoğun ayak uydurucaktır ve toplumumuz da yeni sisteme geçildiğini daha yakın hissetmeye başlayacaktır diye umut ediyorum. Asla Meclisin yetkisinden bahsetmiyorum. Kanun çıkarmak Meclisin asli görevidir."

Yönetmelik gibi konuların yasal zeminlerinin Mecliste tartışılmaması gerektiğini dile getiren Turan, kararname yetkisinin anayasal hak olduğunu ve sınırları bulunduğunu vurguladı.

Anayasanın öngördüğü şekilde kararname çıkarılabilineceğini belirten Turan, burada usul ekonomisinden bahsettiğini söyledi.

AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu'nun sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafa ilişkin soruya da Turan, "Keşke olmasıydı. Kendisi de şık bir tarz olmadığını ifade eden bir açıklama yaptı. Niye böyle bir şey yaptı bilmiyorum. Ama AK Parti ruhuna, felsefesine uygun bir fotoğraf olmadığını, zaten kendisi de sonra özür dileyerek açıkladı. Bir daha olmayacağını ümit ediyorum." şeklinde yanıtladı.

Muhabir: Yıldız Aktaş