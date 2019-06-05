AK Parti'li Sarıeroğlu: Binali Yıldırım'ın bu süreçten başarıyla çıkacağına inanıyoruz
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sarıeroğlu, İstanbul seçimlerine ilişkin, "Doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine her yeri hizmetlerle donatan Sayın Binali Yıldırım'ın biz bu süreçten başarıyla çıkacağına yürekten inanıyoruz." dedi.
Ankara
Ramazan Bayramı dolayısıyla AK Parti Genel Merkezi'nde parti teşkilatıyla bayramlaşma programı düzenlendi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, burada yaptığı konuşmada, Ramazan Bayramı'na erişmenin mutluluğunu, huzurunu hep birlikte yaşadıklarını belirterek, ülkenin birlik ve beraberliği, bütünlüğü için çarpışan, sınırları koruyan, başta Pençe Harekatı'nda görev yapanlar olmak üzere bu bayramı ailesinden uzakta geçiren tüm Mehmetçik'e ve güvenlik görevlileri ile ailelerine selam gönderdi.
Bugünlere erişilmesine vesile olan, bu toprakları vatan kılan, kanıyla bayrağa rengini veren ve millet için gözünü kırpmadan şehadete yürüyen kahraman ecdada ve tüm şehitlere Allah'tan rahmet, millete başsağlığı ve sabır, gazilere sıhhat ve afiyet dileyen Sarıeroğlu, gurbette yaşayıp bayramı dünyanın farklı coğrafyalarında karşılayan, kalplerinden ve dualarından Türkiye'yi eksik etmeyen vatandaşlara selam yolladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 17 yıldır millete verdikleri müreffeh Türkiye'ye ulaşma sözü doğrultusunda azimle çalıştıklarını vurgulayan Sarıeroğlu, "Rabbimize hamdolsun, AK Parti teşkilatları olarak kadınıyla erkeğiyle genciyle çıktığımız bu kutlu yolda omuz omuza çalışarak milletimize verdiğimiz sözlerin hepsini tek tek yerine getirdik. Başımızı bir gün olsun yere eğmedik, ülkemize karşı kurulan tuzaklarda ilk safta milletimizle birlikte yer aldık. Bir sürü badireler atlattık. Tüm bu badirelerin atlatılmasında 14 Ağustos 2001'den bugüne millete hizmet sevdasıyla çalışan AK Parti teşkilatlarımızın tüm kademelerinde görev yapan yol arkadaşlarımızın çok büyük emekleri var." diye konuştu.
31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti'nin 17 yıldır olduğu gibi bir kez daha birinci olduğuna dikkati çeken Sarıeroğlu, "Milli irade sandıklarda bir kez daha tecelli etmiş ve kazanan demokrasi olmuştur. Kazanan yüzünü 17 yıldır Türkiye'ye dönen, mazlum ve mağdur coğrafyalarda yaşayan kardeşlerimiz olmuştur." ifadesini kullandı.
"Binali Yıldırım'ın bu süreçten başarıyla çıkacağına yürekten inanıyoruz"
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesi kararına değinen Sarıeroğlu, şunları söyledi:
"Bu YSK tarafından verilen hukuki bir karar. Bu kararla başkanlık herhangi bir kimseden alınıp başka bir tarafa verilmiş değil. Tamamen seçim kanunlarından doğan haklar neticesinde ilk andan itibaren AK Parti ailesi olarak seçimlerin yenilenmesi değil tüm sandıkların yeniden sayılması konusunda başvurularımızı yapmıştık. Bu başvurularımız maalesef kabul edilmedi. Yüzde 10 sayıldığında 27 bin olan oy farkının 13 binlere kadar indiğini gördük. Kalan yüzde 90 sayılsaydı durumun daha farklı olacağına inanıyorduk. Ancak süreç bu şekilde işlemedi."
İtiraz sürecinin tüm kamuoyunun önünde şeffaf şekilde yürüdüğünü, sonunda seçimlerin yenilenmesi kararı verildiğini ifade eden Sarıeroğlu, "Bu kararın da hayırlı olmasını temenni ediyoruz. İnşallah çalışmalarımızla 23 Haziran'da hepinizin çok yakından tanıdığı, yüreklere giren, 82 milyon vatandaşımızın hayatını kolaylaştıracak, doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine her yeri hizmetlerle donatan Sayın Binali Yıldırım'ın biz bu süreçten başarıyla çıkacağına yürekten inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
"Reformları hayata geçirerek yolumuza devam edeceğiz"
AK Parti'nin büyük reformlara imza atmaya devam ettiğinin altını çizen Jülide Sarıeroğlu, 4 yıllık seçimsiz bir süreç olduğuna işaret etti. Sarıeroğlu, "Bunları da fırsata çevirerek yine kadın, erkek, genç, yaşlı, emeklisinden işçisine, çiftçisine kadar tüm topum kesimlerini ilgilendiren konularda bizden beklenen, talep edilen, ihtiyaç duyulan ne varsa bunların çözümüyle ilgili reform gündemimizi canlı tutarak, reformları hayata geçirerek yolumuza Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde devam edeceğiz." diye konuştu.
Sarıeroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teşkilat mensuplarının bayramını kutladığını da iletti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.