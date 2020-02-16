AK Parti'li Özkan: HDP'nin, ağzındaki baklayı çıkarmasına tanık olduk
AK Parti Grup Başkanvekili Özkan, HDP Muş Milletvekili Işık'ın, terör örgütü PKK'yı, "silahlı Kürt muhalefeti" olarak tanımlamasıyla, HDP'nin ağzındaki baklanın çıkmasına tanıklık edildiğini ifade etti.
TBMM
AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, HDP Muş Milletvekili Mensur Işık'ın, terör örgütü PKK'yı, "silahlı Kürt muhalefeti" olarak tanımlamasıyla, HDP'nin ağzındaki baklanın çıkmasına tanıklık edildiğini söyledi.
Özkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, HDP Muş Milletvekili Mensur Işık'ın, TBMM Genel Kurulundaki konuşmasında terör örgütü PKK'yı, "silahlı Kürt muhalefeti" olarak tanımlamasını eleştirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugüne kadar PKK'nın siyasi uzantısı olarak HDP'yi gördüğünü anımsatan Özkan, "Anayasal düzeni koruyan bir devlet adamına yakışır bir şekilde Sayın Cumhurbaşkanımız, PKK'nın siyasi uzantısı görünümü veren, terörle arasına çizgi çekemeyen HDP'ye gerekli cevabı verdi." diye konuştu.
TBMM Genel Kurulunda, HDP'li Işık'ın söylemi üzerinden başlayan tartışmayla HDP'nin ağzındaki baklanın çıkmasına da tanıklık edildiğini belirten Özkan, "Muş milletvekilinin söylemi, aslında doğrudan Kandil'den aday gösterilen, Kandil'in söylem ve eylemleriyle siyaset yapan ve bu gizli emellerini, gizli terör seviciliğini, terör propagandasını açığa çıkartan bir söylemdi." değerlendirmesinde bulundu.
Meclis olarak Işık hakkında yaptırım kararı alındığını dile getiren Özkan, aynı zamanda bu söylemin tekrar edilmemesi için de Meclis Başkanlığından karar alındığını sözlerine ekledi.
HDP'li Işık, bu söylemi üzerine AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti'nin oylarıyla, İçtüzüğün 161. maddesi uyarınca TBMM Genel Kurulundan bir birleşim çıkarma cezası almıştı.
Ayrıca, Işık'ın "silahlı Kürt muhalefetiyle yürüttüğü savaş" ifadesinin de Meclis dışında tekrarlamaması yönünde ihtar edilerek, bu ifadenin tutanaktan çıkarılması kabul edilmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.