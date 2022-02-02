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Politika

AK Parti'li Kurtulmuş'tan Yunanistan'ın düzensiz göçmenleri geri itmesine tepki

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Kıyafetleri alınarak geri itilen 12 göçmenin donarak ölümüne sebep olan sözde AB üyesi Yunanistan'ın bu tavrını lanetliyoruz." ifadelerini kullandı.

Fırat Taşdemir   | 02.02.2022
AK Parti'li Kurtulmuş'tan Yunanistan'ın düzensiz göçmenleri geri itmesine tepki

Ankara

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, kıyafetleri alınarak geri itilen 12 göçmenin donarak ölümüne sebep olan Yunanistan'ın tavrını lanetlediğini bildirdi.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yeter artık. Yunanistan insanlık suçu işlemeye devam ediyor. Kıyafetleri alınarak geri itilen 12 göçmenin donarak ölümüne sebep olan sözde AB üyesi Yunanistan'ın bu tavrını lanetliyor, uluslararası kuruluşları, özellikle BM Mülteciler Yüksek Komiserliğini göreve davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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