AK Parti'li Kurtulmuş'tan Macron'a tepki: Sömürge döneminin üslubu ile konuşmaktan vazgeçmeli
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Türkiye'nin, Fransa'nın veya herhangi bir ülkenin müstemlekesi olmadığını vurgulayarak, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un sömürge döneminin üslubu ile konuşmaktan vazgeçmesi gerektiğini belirtti.
Ankara
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un açıklamalarına yönelik Twitter hesabından paylaşımda bulunarak tepki gösterdi.
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un yapmış olduğu talihsiz ve haddini aşan açıklamasını şiddetle reddediyoruz.— Numan KURTULMUŞ (@NumanKurtulmus) September 10, 2020
Türk halkına saygı duyduğunu söyleyip iradesini yok saymak tam bir ikiyüzlülüktür.
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un talihsiz ve haddini aşan açıklamasını şiddetle reddettiklerini belirten Kurtulmuş, şunları kaydetti:
"Türk halkına saygı duyduğunu söyleyip iradesini yok saymak tam bir ikiyüzlülüktür. Türk halkı kendi özgür iradesiyle Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı cumhurbaşkanı olarak seçmiştir ve sonuna kadar da arkasındadır.
Türkiye, Fransa'nın veya herhangi bir ülkenin müstemlekesi değildir! Makron sömürge döneminin üslubu ile konuşmaktan vazgeçmelidir. Türkiye, egemen, bağımsız, güçlü, demokratik bir ülkedir ve halkının iradesine göre yönetimini belirlemektedir."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.