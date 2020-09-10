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Politika

AK Parti'li Kurtulmuş'tan Macron'a tepki: Sömürge döneminin üslubu ile konuşmaktan vazgeçmeli

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Türkiye'nin, Fransa'nın veya herhangi bir ülkenin müstemlekesi olmadığını vurgulayarak, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un sömürge döneminin üslubu ile konuşmaktan vazgeçmesi gerektiğini belirtti.

Zafer Fatih Beyaz   | 10.09.2020
AK Parti'li Kurtulmuş'tan Macron'a tepki: Sömürge döneminin üslubu ile konuşmaktan vazgeçmeli Fotoğraf: Emin Sansar/AA

Ankara

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un açıklamalarına yönelik Twitter hesabından paylaşımda bulunarak tepki gösterdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un talihsiz ve haddini aşan açıklamasını şiddetle reddettiklerini belirten Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Türk halkına saygı duyduğunu söyleyip iradesini yok saymak tam bir ikiyüzlülüktür. Türk halkı kendi özgür iradesiyle Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı cumhurbaşkanı olarak seçmiştir ve sonuna kadar da arkasındadır.

Türkiye, Fransa'nın veya herhangi bir ülkenin müstemlekesi değildir! Makron sömürge döneminin üslubu ile konuşmaktan vazgeçmelidir. Türkiye, egemen, bağımsız, güçlü, demokratik bir ülkedir ve halkının iradesine göre yönetimini belirlemektedir."

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