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Politika

AK Parti'li Kurtulmuş: EYT kararı dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımıza milletimiz adına şükranlarımızı ifade ediyoruz

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, "EYT'de de yaş sınırı yok. Biz de buradan bu kararı dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımıza, EYT'li vatandaşlarımız adına, milletimiz adına şükranlarımızı ifade ediyoruz." dedi.

Hikmet Faruk Başer   | 28.12.2022
AK Parti'li Kurtulmuş: EYT kararı dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımıza milletimiz adına şükranlarımızı ifade ediyoruz

İstanbul

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "EYT'de de yaş sınırı yok. Biz de buradan bu kararı dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımıza, yıllardır dertlerini dinlediğimiz, taleplerini dinlediğimiz EYT'li vatandaşlarımız adına, milletimiz adına şükranlarımızı ifade ediyoruz." dedi.

Kurtulmuş, Bayrampaşa Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen AK Parti Bayrampaşa İlçe Teşkilat Toplantısı'nda bir konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlediği basın toplantısında, EYT konusunda yapılan çalışmayı açıkladığını anımsatan Kurtulmuş, "EYT'de de yaş sınırı yok. Biz de buradan bu kararı dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımıza, yıllardır dertlerini dinlediğimiz, taleplerini dinlediğimiz EYT'li vatandaşlarımız adına, milletimiz adına şükranlarımızı ifade ediyoruz. Allah razı olsun, bu karar hayırlı ve uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

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