AK Parti'li Kurtulmuş: 27 Mayıs, 12 Eylül, 28 Şubat zihniyeti 15 Temmuz destanı ile tarihe gömülmüştür.
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "27 Mayıs, 12 Eylül, 28 Şubat zihniyeti 15 Temmuz destanı ile tarihe gömülmüştür. Söz de karar da milletindir." ifadelerini kullandı.
Ankara
Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda 12 Eylül 1980 askeri darbesinin 40'ıncı yılı dolayısıyla değerlendirmelerde bulunan Kurtulmuş, şunları kaydetti:
"Türkiye'yi küresel emperyalizme teslim etmek için gerçekleştirilen 12 Eylül darbesini bir kez daha lanetliyorum. Milli iradeyi yok etmek isteyen vesayet odakları ve cuntacılar bundan böyle asla başarılı olamayacaklardır. 27 Mayıs, 12 Eylül, 28 Şubat zihniyeti 15 Temmuz destanı ile tarihe gömülmüştür. Söz de karar da milletindir."
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
Milli iradeyi yok etmek isteyen vesayet odakları ve cuntacılar bundan böyle asla başarılı olamayacaklardır. #27Mayıs, #12Eylül, #28Şubat zihniyeti #15Temmuz destanı ile tarihe gömülmüştür.— Numan KURTULMUŞ (@NumanKurtulmus) September 12, 2020
Söz de, karar da milletindir.