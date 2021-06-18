AK Parti'li Akbaşoğlu: 4. Yargı Paketi ile hukuki öngörülebilirlik ve şeffaflığın geliştirilmesi hedefleniyor
TBMM
TBMM’de açıklamalarda bulunan Ak Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "4. Yargı Paketi ile yargı bağımsızlığı ve adil yargılama hakkının güçlendirilmesi; hukuki öngörülebilirlik ve şeffaflığın geliştirilmesi hedefleniyor." dedi.
Akbaşoğlu, teklifle Ceza Muhakemesi, Türk Ceza, İdari Yargılama Usulü ve Anayasa Mahkemesi kanunları olmak üzere 4 yasada değişiklik yapıldığını bildirdi
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