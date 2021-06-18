Euro
10.37
Dolar
8.71
BIST 100
1,407.44
Altın
1,792.13
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu'na katılıyor
logo
Politika

AK Parti'li Akbaşoğlu: 4. Yargı Paketi ile hukuki öngörülebilirlik ve şeffaflığın geliştirilmesi hedefleniyor

Seval Ocak Adıyaman   | 18.06.2021
AK Parti'li Akbaşoğlu: 4. Yargı Paketi ile hukuki öngörülebilirlik ve şeffaflığın geliştirilmesi hedefleniyor Fotoğraf: Erçin Ertürk/AA

TBMM

TBMM’de açıklamalarda bulunan Ak Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "4. Yargı Paketi ile yargı bağımsızlığı ve adil yargılama hakkının güçlendirilmesi; hukuki öngörülebilirlik ve şeffaflığın geliştirilmesi hedefleniyor." dedi.

Akbaşoğlu, teklifle Ceza Muhakemesi, Türk Ceza, İdari Yargılama Usulü ve Anayasa Mahkemesi kanunları olmak üzere 4 yasada değişiklik yapıldığını bildirdi

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Aşı programındaki 18 yaş üstü nüfusun yüzde 50'sinin tam doz veya ilk doz aşıları tamamlandı
Dünya genelinde 2 milyar 540 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
Almanya'da halkın yarısına Kovid-19 aşısının ilk dozu uygulandı
İspanya 26 Haziran'dan itibaren açık alanda maske kullanma zorunluluğunu kaldırıyor
Moskova'da Kovid-19 tedbirlerinin süresi 29 Haziran'a kadar uzatıldı

Benzer haberler

AK Parti'li Akbaşoğlu: 4. Yargı Paketi ile hukuki öngörülebilirlik ve şeffaflığın geliştirilmesi hedefleniyor

AK Parti'li Akbaşoğlu: 4. Yargı Paketi ile hukuki öngörülebilirlik ve şeffaflığın geliştirilmesi hedefleniyor

AK Parti 4. Yargı Paketi'ne ilişkin kanun teklifini TBMM'ye sunacak