Dolar
18.83
Euro
20.12
Altın
1,865.33
ETH/USDT
1,517.00
BTC/USDT
21,669.00
BIST 100
4,505.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Hatay’da Süleyman Firuze Mutlu Apartmanı’nda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Kahramanmaraş merkezli depremin 128. saatinde, Hatay'ın merkez Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi'ndeki enkazda mahsur kalan Arda Can Övün, yaralı kurtarıldı.
logo
Politika

AK Parti'den vefat eden Deniz Baykal için taziye mesajı

AK Parti genel başkanvekilleri Binali Yıldırım ve Numan Kurtulmuş ile genel başkan yardımcıları, hayatını kaybeden eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal için taziye mesajları yayımladı.

Orhan Onur Gemici   | 11.02.2023
AK Parti'den vefat eden Deniz Baykal için taziye mesajı

Ankara

AK Parti genel başkanvekilleri Binali Yıldırım ve Numan Kurtulmuş ile genel başkan yardımcıları, hayatını kaybeden eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal için taziye mesajları yayımladı.

Yıldırım, sosyal medya hesabından, "Cumhuriyet Halk Partisi eski Genel Başkanı Deniz Baykal'a Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum." mesajını paylaştı.

Kurtulmuş da mesajında, "Cumhuriyet Halk Partisi eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'a Allah'tan rahmet ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Cumhuriyet Halk Partisi eski Genel Başkanı, Antalya Milletvekili Sayın Deniz Baykal'ın vefatını üzüntüyle öğrendik. Allah rahmet eylesin. Ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve sabırlar diliyoruz." mesajını paylaştı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "Türkiye siyasi hayatının önemli simalarından ve CHP eski genel başkanlarından Deniz Baykal'a rahmet ve mağfiret, ailesine, sevenlerine ve CHP camiasına başsağlığı diliyorum." paylaşımında bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki de paylaşımında Baykal'ın vefatını üzüntüyle öğrendiğini belirterek, "Merhum Deniz Baykal'a Allah'tan rahmet, ailesine, CHP camiasına ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum." ifadesini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli de "CHP eski Genel Başkanı Sayın Deniz Baykal'a Cenabıhak'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve CHP camiasına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." şeklinde paylaşım yaptı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Azerbaycan, Türkiye'ye yeniden 1000'den fazla çadır gönderdi
Anadolu Federasyonu, gönüllü gençlerle depremzedelerin yaralarını sarıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem bölgesine gitti
İnternet sitesi aracılığıyla depremzedeleri sıcak yuvaya kavuşturuyorlar
Konya'da depremzedeler için kiralık daire kampanyası başlatıldı

Benzer haberler

AK Parti'den vefat eden Deniz Baykal için taziye mesajı

AK Parti'den vefat eden Deniz Baykal için taziye mesajı

Siyasi parti genel başkanlarından vefat eden Deniz Baykal için taziye mesajı

Deniz Baykal: Siyasette geçen 55 yıl

TBMM Başkanı Şentop'tan CHP Antalya Milletvekili Baykal için taziye mesajı

TBMM Başkanı Şentop'tan CHP Antalya Milletvekili Baykal için taziye mesajı

Eski CHP Genel Başkanı Baykal hayatını kaybetti

Eski CHP Genel Başkanı Baykal hayatını kaybetti
Almanya Başbakanı Olaf Scholz Berlin Büyükelçiliği'nde taziye defterini imzaladı

Almanya Başbakanı Olaf Scholz Berlin Büyükelçiliği'nde taziye defterini imzaladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet