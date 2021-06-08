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Politika

AK Parti'den denizlerdeki müsilaj sorununa yönelik araştırma komisyonu kurulması teklifi

AK Parti, Marmara Denizi başta olmak üzere denizlerdeki müsilaj (deniz salyası) sorununun nedenlerinin tespit edilmesi ve çözüm önerilerinin belirlenmesi amacıyla Meclis Araştırması Komisyonu kurulmasını için TBMM Başkanlığına önerge sundu.

Sinan Uslu   | 08.06.2021
AK Parti'den denizlerdeki müsilaj sorununa yönelik araştırma komisyonu kurulması teklifi

TBMM

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