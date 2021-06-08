AK Parti'den denizlerdeki müsilaj sorununa yönelik araştırma komisyonu kurulması teklifi
AK Parti, Marmara Denizi başta olmak üzere denizlerdeki müsilaj (deniz salyası) sorununun nedenlerinin tespit edilmesi ve çözüm önerilerinin belirlenmesi amacıyla Meclis Araştırması Komisyonu kurulmasını için TBMM Başkanlığına önerge sundu.
TBMM
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