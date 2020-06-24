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Politika

AK Parti'den barolara ilişkin düzenlemeyle ilgili parti gruplarına ziyaret

AK Parti Grubu, barolarla ilgili düzenleme çerçevesinde CHP, HDP ve İYİ Parti'yi ziyaret edecek.

Ali Kemal Akan   | 24.06.2020
AK Parti'den barolara ilişkin düzenlemeyle ilgili parti gruplarına ziyaret

TBMM

AK Parti Grup Başkanvekilleri Cahit Özkan ile Bülent Turan, bugün Meclis'te CHP, HDP ve İYİ Parti'ye yapacağı ziyaretlerde barolarla ilgili düzenleme çerçevesinde hazırlıkları süren kanun teklifinin taslağını aktaracak. 

AK Parti, taslak üzerinde parti gruplarının görüşlerini alacak.

Ziyaretler basına kapalı gerçekleştirilecek.

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