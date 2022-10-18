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Politika

AK Parti'den Ankara'da su tarifesindeki indirim nedeniyle sosyal yardımların kesilmesine tepki

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Özcan, Büyükşehir Belediye Başkanlığının su tarifelerinde yapılan indirim gerekçesiyle sosyal yardımların kesilmesine ilişkin "Seçimden önce ucuz su vadeden Yavaş bugün radikal bir zam savunucusuna dönüşmüştür" dedi.

Esra Ağaçyetiştiren   | 18.10.2022
AK Parti'den Ankara'da su tarifesindeki indirim nedeniyle sosyal yardımların kesilmesine tepki

Ankara

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan,  Ayaş Belediyesince hayata geçirilen "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" kapsamında düzenlenen tohum dağıtım töreninde yaptığı konuşmada, AK Parti Büyükşehir Belediye Meclisi'nde suya zam yapılması kararını reddettiklerini söyledi.

Buna karşılık Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'ın kendilerini Ankara halkına şikayet ederek, engellendikleri yönünde propaganda yaptığını savunan Özcan, şunları kaydetti:

"Seçimden önce Sayın Yavaş'ın 'köylerde su 3-5 kuruş olacak' vaadini hepimiz biliyoruz. Yine Sayın Yavaş'ın 'Su insan hakkıdır, Allah'ın suyu' ifadeleriyle suyun ucuza satılması vaadi de hepimizin malumu. Hatta belediyeler kar etmemeli anlamına gelen açıklamalarına da şahidiz. Tüm bu vaatlere, 'suyu ucuz satacağım' beyanlarına karşın Sayın Yavaş, Ankara'da suya astronomik zamlar yapmıştır. Seçimden önce ucuz su vadeden Mansur Yavaş bugün radikal bir zam savunucusuna dönüşmüştür. Bununla da yetinmemiş, zamlı su satmaya devam etmezse işçileri işten çıkartmakla, yardım alanların yardımını kesmekle ve Ankara halkını da hizmet etmemekle tehdit etmiş, garip gurebaya tehdit mesajları atmış, billboardlara çıktığı ilanlarla da Ankara halkına şantaja devam etmiştir."

Özcan'ın konuşmasının ardından üreticilere 250 ton buğday tohumu dağıtıldı.

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