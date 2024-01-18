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Politika

AK Parti yerel adaylarını tanıtmaya bugün Başkent’te devam edecek

AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayının da açıklanacağı tanıtım toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla bugün düzenlenecek.

18.01.2024 - Güncelleme : 18.01.2024
AK Parti yerel adaylarını tanıtmaya bugün Başkent’te devam edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Ticaret Odası (ATO) Congresium'da düzenlenecek AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'na katılacak.

AK Parti'nin aday tanıtım toplantısı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinden gelen şehit haberleri nedeniyle iptal edilmişti.

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