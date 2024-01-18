AK Parti yerel adaylarını tanıtmaya bugün Başkent’te devam edecek
AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayının da açıklanacağı tanıtım toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla bugün düzenlenecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Ticaret Odası (ATO) Congresium'da düzenlenecek AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'na katılacak.
AK Parti'nin aday tanıtım toplantısı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinden gelen şehit haberleri nedeniyle iptal edilmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.