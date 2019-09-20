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Politika

AK Parti yargı paketi taslağını MHP ile paylaştı

AK Parti, yargı ile ilgili düzenlemeleri içeren kanun teklifi taslağını MHP ile paylaştı.

Ali Kemal Akan,Alp Özden   | 20.09.2019
AK Parti yargı paketi taslağını MHP ile paylaştı

TBMM

AK Parti, yargı ile ilgili düzenlemeleri içeren kanun teklifi taslağını MHP ile paylaştı.

Taslak, bugün AK Parti grup başkanvekilleri tarafından MHP Grup başkanvekillerine iletildi.

Taslağın, CHP ve İYİ Parti'ye de götürüleceği bildirildi.

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