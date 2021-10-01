Vergi Usul Kanunu'nda değişiklik teklifi Meclis'te

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Politika

AK Parti Vergi Usul Kanunu'nda değişiklik teklifini Meclis'e sundu

Sinan Uslu   | 01.10.2021
AK Parti Vergi Usul Kanunu'nda değişiklik teklifini Meclis'e sundu

TBMM

AK Parti milletvekilleri, Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni Meclis Başkanlığına sundu.

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