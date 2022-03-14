AK Parti ve MHP milletvekillerinin seçim barajının düşürülmesini de içeren kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu
TBMM
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, seçim barajının düşürülmesini de içeren kanun teklifini, TBMM Başkanlığına sunduklarını bildirdi.
Yazıcı, seçim barajının yüzde 7'ye indirilmesini teklif ettiklerini söyledi.
Teklifle, ittifakı oluşturan partilerin çıkaracağı milletvekili sayısı, seçim bölgesinde ittifak içinde elde ettiği oy sayısı esas alınarak, D'Hondt uygulamasıyla belirlenecek.
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