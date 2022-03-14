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Politika

AK Parti ve MHP milletvekillerinin seçim barajının düşürülmesini de içeren kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu

Sinan Uslu   | 14.03.2022
AK Parti ve MHP milletvekillerinin seçim barajının düşürülmesini de içeren kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu

TBMM

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, seçim barajının düşürülmesini de içeren kanun teklifini, TBMM Başkanlığına sunduklarını bildirdi.

Yazıcı, seçim barajının yüzde 7'ye indirilmesini teklif ettiklerini söyledi.

Teklifle, ittifakı oluşturan partilerin çıkaracağı milletvekili sayısı, seçim bölgesinde ittifak içinde elde ettiği oy sayısı esas alınarak, D'Hondt uygulamasıyla belirlenecek.

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