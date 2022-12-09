AK Parti "Uluslararası Medyada Ülkelerin İnsan Hakları İhlalleri 2021 Raporu"nu tanıttı
AK Parti İnsan Hakları Başkanlığınca, 12 ülkede 548 haber derlenerek hazırlanan "Uluslararası Medyada Ülkelerin İnsan Hakları İhlalleri 2021 Raporu"nun tanıtımı yapıldı.
Ankara
Raporun tanıtılması amacıyla parti genel merkezinde düzenlenen toplantıya, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Başkanı Leyla Şahin Usta ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ katıldı.
Usta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın insan haklarıyla ilgili açıklamalarına yer verilen "Her İnsan Bir Dünya" başlıklı videonun izlenmesinin ardından raporun içeriğini anlatan sunum yaptı.
Her yıl 10 Aralık'ta Dünya İnsan Hakları Günü'nün dünya genelinde farklı etkinliklerle kutlandığını belirten Usta, rapor ile ABD ve Avrupa ülkelerinde yaşanan insan hakları ihlallerine dikkatin çekilmek istendiğini söyledi.
Türkiye hakkında insan hakları ihlallerine yönelik rapor hazırlayanların kendi ülkelerinde insan hakları ihlallerine karşı duyarsız olduklarını ifade eden Usta, "İnsan haklarının çifte standardı olmaz. Tek bir standardı olması gerekir. Eğer bir çifte standart ile karşılaşıyorsanız burada zaten temel ihlali yapmış ve başlatmış oluyorsunuz." diye konuştu.
Dünya genelinde hazırlanan insan hakları raporlarının genellikle medyada yer alan haberleri kaynak gösterdiğini aktaran Usta, 12 ülkenin haber kaynaklarını inceleyerek raporu hazırladıklarını anlattı.
Raporun ülkelere göre ayrı ayrı bölümlerde ele alınarak kitaplaştırıldığını dile getiren Usta, şöyle devam etti:
"Özellikle koronavirüs sonrasında kısıtlamalar nedeniyle fiziksel olarak hayatın yavaşladığı ve daraldığı dönemde maalesef ırkçılık, ayrımcılık ve İslam düşmanlığının artarak yükseldiğini hem Avrupa'da hem ABD ve İsrail'de 2021'de hız kesmeden devam ettiğini gözlemledik. Özellikle, Müslümanlara ve Türklere yönelik saldırılar, cami kapatmalar ve başörtü yasakları ile baskıların yoğun olarak yaşandığını tespit ettik. Sosyal medyada internet üzerinden maalesef ırkçılık, İslam düşmanlığı ve nefret söylemi inanılmaz derecede artarak kayıtlara girmeye başladı.
2021 yılı, özellikle pandemi sonrasında yine dünyada yaşanan krizle birlikte küresel ve kitlesel göçlerin devam ettiği bir yıl oldu. 2021 yılı, Avrupa ülkelerinin bu göçler karşısındaki takındığı insanlık dışı tutumlara sahne oldu. Özellikle Yunanistan'ın başı çektiği Avrupa, sığınmacıları şiddet kullanarak hukuka aykırı şekilde geri itti, soyarak ve ellerindeki cüzdanları ile paralarını alarak, işkence ederek sınırı geçmelerine engel oldu. Buna karşı AB'nin harekete geçmemesi, insan hakları ve sığınmacı hakları konusunda çalışan birçok kuruluşun raporlarında yer aldı."
12 ülkeyle ilgili 548 haber
Usta, uzman görüşlerine göre Batı medyasının insanları İslam düşmanlığına yönlendirmek amacıyla haberlerinde cami ve başörtüsü gibi İslami sembollere kasıtlı olarak yer verdiğini kaydetti.
Georgetown Üniversitesi akademisyeni Prof. Dr. Farid Hafez'in araştırmasına göre Müslümanlara karşı işlenen suçların sadece yüzde 17'sinin belgelenebildiğini dile getiren Usta, "Özellikle Avrupa'da basın ve ifade özgürlüğü, İslam düşmanlığı, ırkçılık, göçmenler ve polis şiddeti başlıklarında insan hakları ihlalleri ön plana çıkmaktadır. Biz bunun yanı sıra Avrupa ülkelerinde temel olarak gördüğünüz başlıkların tamamı ile ilgili çalışmaları taradık. Raporumuzda, 12 ülkeyle ilgili 548 haberi göreceksiniz. Bu ülkeler ABD, Fransa, Hollanda, İsviçre, Almanya, İsveç, Yunanistan, Kanada, İngiltere, İsrail, Avusturya ve Finlandiya'dır. Raporumuzda her ülkenin bir sayfası var. Yani 12 ülke hakkında özet notu bulma imkanı da sunuyoruz." ifadelerini kullandı.
"Bu konuda Avrupa'nın ve Batı’nın sicili bozuktur"
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da insanın insan olmasından kaynaklanan temel hak ve hürriyetlerin, kanunlar nezdinde güvence altına alınmasının insanlık onuru için elzem bir yaklaşım olduğuna işaret etti.
İsrail'in Filistin topraklarındaki Müslümanlar konusunda ötekileştirici ve şiddeti bir enstrüman olarak kullanan anlayışının, insan haklarına ve insanlık onuruna karşı yapılmış güçlü bir hak ihlali olduğunu vurgulayan Dağ, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Türkiye Cumhuriyeti devletinin, uluslararası hüviyet kazanmış medya kuruluşları vasıtasıyla tüm dünyaya şeffaf ve güçlü bir şekilde yansıtmaya gayret ettiği mücadele, vicdanı can çekişen bu ve buna benzer insanlık dışı her türlü zalimliğe karşıdır. İnsan hakları ile demokrasi konusunda hiç kimseye laf söyletmeyen Avrupa ve birçok devlet insanlık sınavında sınıfta kalmıştır. İnsanlık konusunda dünyaya örnek olacak bir tutum ortaya koyan Türkiye'ye iki yüzlü Avrupa'nın ders vermesi mümkün değildir. Çünkü bu konuda Avrupa'nın ve Batı'nın sicili bozuktur. Bizim mücadelemiz, mazlumun hakkını gasbetmeye meyleden her türlü zulmün karşısında olmanın ve bu zulmü dünyaya haykırmanın mücadelesidir."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.