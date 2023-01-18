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Politika

AK Parti "Türkiye Yüzyılı" temasıyla 23 başlıkta seçim beyannamesi hazırlıyor

AK Parti, hazırlıklarını sürdürdüğü "Türkiye Yüzyılı" temalı seçim beyannamesinde, savunma sanayi, teknoloji, sağlık ve ekonominin öne çıkacağı 23 başlıkla hedef ve projelerini anlatacak.

Ali Kemal Akan   | 18.01.2023
AK Parti "Türkiye Yüzyılı" temasıyla 23 başlıkta seçim beyannamesi hazırlıyor

Ankara

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, AK Parti'de 2023 seçimlerine yönelik çalışmalar hız kazandı. Seçim stratejisi üzerindeki çalışmalarını sürdüren parti kurmaylarından oluşan komisyon, seçim beyannamesi hazırlıklarında sona yaklaştı.

Cumhuriyetin ilanının 100. yılının kutlanacağı 2023 yılı vurgusundan yola çıkılarak 23 başlıkta beyanname hazırlanması kararlaştırılırken, beyannamede ana tema "Türkiye Yüzyılı" olacak. Savunma sanayi, teknoloji, sağlık, ekonomi temelli başlıkları içerecek seçim beyannamesinde dış politika da önemli yer tutacak. Seçim beyannamesinde ayrıca adalet ve özgürlüklere ilişkin de başlıklar yer alacak. Beyannamede, gençler ve kadınlar da ayrı bir başlıkta ele alınacak.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin getirdikleri, Türkiye'nin kazanımları ile bu sistemin daha da güçlendirilmesi AK Parti'nin 2023 seçimlerine giderken işleyeceği bir diğer başlık olacak.

Yeni anayasa konusuna da seçim beyannamesinde ayrı bir başlık açılacak.

"Doğruluk" ana temasının öne çıkacağı kampanya sürecinde, AK Parti iktidarlarının 20 yıllık hizmetleri, vatandaşların hayatına dokunan icraatlar anlatılacak.

AK Parti'nin vizyonunu ortaya koyan vaatler de hazırlanacak. Bu vaatler, çeşitli başlıklardaki eylem planlarından oluşacak.

Erdoğan başkanlığındaki toplantıda hazırlıklar gözden geçirildi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün AK Parti Genel Merkezi'nde kurmaylarıyla "Seçim Strateji Toplantısı" yaptı. Bu toplantıda seçim beyannamesi ile seçim sürecinde verilecek mesajlar gözden geçirildi. Azerbaycan'da 20 Ekim 2022'de geçirdiği trafik kazasının ardından tedavisi tamamlanan ve yeniden mesaiye başlayan AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım da bu toplantıda yer aldı.

AK Parti'de ilerleyen günlerde son şekli verilmesi öngörülen seçim beyannamesinin önce partinin yetkili kurullarında ele alınması, ardından düzenlenecek toplantıyla kamuoyuna duyurulması planlanıyor.

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