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Politika

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten yurt dışında oy kullanan vatandaşları hedef gösterenlere tepki

Çelik, "CHP yandaşı bazı yorumcuların, Sayın Cumhurbaşkanımızın yurt dışı seçmen oylarıyla kazandığını ileri sürerek yurt dışında sandığa giden vatandaşlarımızı hedef göstermesi son derece çirkin bir tutumdur." ifadesini kullandı.

Mümin Altaş  | 28.05.2023 - Güncelleme : 28.05.2023
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten yurt dışında oy kullanan vatandaşları hedef gösterenlere tepki Fotoğraf: Yusuf Koyun/AA

Ankara

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 14 Mayıs gecesi ve sonrasında depremzede vatandaşları hedef gösteren zihniyetin şimdi de yurt dışında oy kullanan vatandaşlara saldırdığını belirtti.

Yurt dışında sandık başına giderek Türkiye'nin kaderiyle dertlenen tüm vatandaşların hatırının başlarının üzerinde olduğunu vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

"CHP yandaşı bazı yorumcuların, Sayın Cumhurbaşkanımızın yurt dışı seçmen oylarıyla kazandığını ileri sürerek yurt dışında sandığa giden vatandaşlarımızı hedef göstermesi son derece çirkin bir tutumdur."

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