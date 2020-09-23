AK Parti Sözcüsü Çelik'ten sağlık çalışanlarına destek: Fedakarlıkları için şükran duyuyoruz
AK Parti Sözcüsü Çelik, "Sağlık çalışanlarımız gözbebeğimizdir. Her birimiz herhangi bir sağlık çalışanımıza yapılan kötü muameleyi kendimize yapılmış saymalıyız. Onlara fedakarlıkları için şükran borçluyuz." dedi.
Ankara
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Sağlık çalışanlarımız gözbebeğimizdir. Her birimiz herhangi bir sağlık çalışanımıza yapılan kötü muameleyi kendimize yapılmış saymalıyız. Onlara fedakarlıkları için şükran borçluyuz." ifadelerini kullandı.
Her birimiz herhangi bir sağlık çalışanımıza yapılan kötü muameleyi kendimize yapılmış saymalıyız. Onlara fedakarlıkları için şükran borçluyuz.— Ömer Çelik (@omerrcelik) September 23, 2020
Tüm sağlık çalışanlarımız bilsinler, ülkemizin tüm fertleri onları takdirle ve teşekkürle selamlıyor.
Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, sağlık çalışanlarına yapılan kötü muamele veya şiddetin, bu ülkenin tüm insanlarına ihanet olduğunu belirterek şunları kaydetti:
"Sağlık çalışanlarımız gözbebeğimizdir. Her birimiz herhangi bir sağlık çalışanımıza yapılan kötü muameleyi kendimize yapılmış saymalıyız. Onlara fedakarlıkları için şükran borçluyuz. Tüm sağlık çalışanlarımız bilsinler, ülkemizin tüm fertleri onları takdirle ve teşekkürle selamlıyor."