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Politika

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten sağlık çalışanlarına destek: Fedakarlıkları için şükran duyuyoruz

AK Parti Sözcüsü Çelik, "Sağlık çalışanlarımız gözbebeğimizdir. Her birimiz herhangi bir sağlık çalışanımıza yapılan kötü muameleyi kendimize yapılmış saymalıyız. Onlara fedakarlıkları için şükran borçluyuz." dedi.

Aybüke İnal   | 23.09.2020
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten sağlık çalışanlarına destek: Fedakarlıkları için şükran duyuyoruz

Ankara

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Sağlık çalışanlarımız gözbebeğimizdir. Her birimiz herhangi bir sağlık çalışanımıza yapılan kötü muameleyi kendimize yapılmış saymalıyız. Onlara fedakarlıkları için şükran borçluyuz." ifadelerini kullandı.

Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, sağlık çalışanlarına yapılan kötü muamele veya şiddetin, bu ülkenin tüm insanlarına ihanet olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Sağlık çalışanlarımız gözbebeğimizdir. Her birimiz herhangi bir sağlık çalışanımıza yapılan kötü muameleyi kendimize yapılmış saymalıyız. Onlara fedakarlıkları için şükran borçluyuz. Tüm sağlık çalışanlarımız bilsinler, ülkemizin tüm fertleri onları takdirle ve teşekkürle selamlıyor."

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