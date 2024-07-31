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Politika

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, Hamas Siyasi Büro Şefi Heniyye suikastına tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Filistin davasının önde gelen isimlerinden Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Heniyye’nin Tahran’da siyonist suikast sonucu katledilmesini lanetliyoruz." ifadesini kullandı.

Zafer Fatih Beyaz  | 31.07.2024 - Güncelleme : 31.07.2024
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, Hamas Siyasi Büro Şefi Heniyye suikastına tepki

Ankara

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Filistin davasının önde gelen isimlerinden Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Heniyye'nin, Tahran'da gerçekleştirilen siyonist bir suikast sonucu katledilmesini lanetliyoruz." ifadesini kullandı.

Çelik, Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Heniyye'nin, İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğramasına ilişkin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Filistin davasının önde gelen isimlerinden Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Heniyye'nin Tahran'da gerçekleştirilen siyonist bir suikast sonucu katledilmesini lanetliyoruz. Heniyye, Filistin halkı ve vatanı için mücadele ederken katillerin saldırısı sonucunda şehit oldu. Bu suikast, Netanyahu Hükümetinin bir soykırım ve katliam şebekesi olduğunu bir kere daha gösterdi. Kardeş Filistin halkının haklı davası er ya da geç bu katilleri yenecektir."


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