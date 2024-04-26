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Politika

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Ergin Ataman'a destek açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, dün oynanan maç sırasında konuk takım Maccabi Playtika teknik ekibinden birinin, Panathinaikos AKTOR Başantrenörü Ergin Ataman'a yönelik tehdit içerikli sözler sarf etmesini kınadı.

Orhan Onur Gemici  | 26.04.2024 - Güncelleme : 26.04.2024
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Ergin Ataman'a destek açıklaması

Ankara

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "A Milli Basketbol Takımımızın başantrenörü ve spor camiamızın değerli bir üyesi olan Sayın Ergin Ataman'a yönelik saldırganlığı şiddetle kınıyoruz. Ülkemizi başarıyla temsil eden Ergin hocamızı her türlü saldırganlığa karşı destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Basketbol THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisinin dün oynanan ikinci maçında, İsrail temsilcisi Maccabi Playtika'yı 95-79 mağlup eden Yunanistan ekibi Panathinaikos AKTOR'un başantrenörü Ergin Ataman, maç sonu yaptığı açıklamada, "Maccabi'nin teknik ekibinden birisi 'İsrail'de görüşeceğiz. Siyonistlerin sana ne yapacağını göreceksin' dedi. Ben Ergin Ataman'ım. Panathinaikos'un hocasıyım. Türkiye Milli Takımı'nın hocasıyım. Türk vatandaşıyım. Bana hiçbir şey yapamazsınız." ifadelerini kullanmıştı.

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