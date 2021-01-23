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Politika

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP'ye 'militan' tepkisi: Buna müsaade etmeyiz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Vali ve kaymakamlarımıza 'militan' denilerek ahlak dışı ifadelerle saldırılmasını kınıyoruz." ifadesini kullandı.

Yıldız Nevin Gündoğmuş   | 23.01.2021
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP'ye 'militan' tepkisi: Buna müsaade etmeyiz

Ankara

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, vali ve kaymakamların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başladığı günden bu yana gece gündüz demeden vazife başında salgınla mücadele ettiklerini belirtti.

Mülki idarenin kapasitesini bu dönemde daha yakından gördüklerini vurgulayan Çelik, "Vali ve kaymakamlarımıza 'militan' denilerek ahlak dışı ifadelerle saldırılmasını kınıyoruz. Vali ve kaymakamlarımız, 'militanca bir siyaset' anlayışı tarafından hedef alınıyor. Buna müsaade etmeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Çelik, vali ve kaymakamların yanı sıra askerler, öğretmenler ve sanatçıların da bu "militan siyaset" tarafından saldırıya uğradığını belirtti.

Vali ve kaymakamların salgından teröre kadar çok zorlu bir mücadeleyi başarıyla yürüttüklerini vurgulayan Ömer Çelik, vali ve kaymakamların aynı zamanda illerde kamu düzenini sağlayarak huzur ve refahın sürdürülmesine katkıda bulunduklarına işaret etti.

"Böyle saldırgan bir dil muhalefet kavramını da zehirlemektedir"

Farklı coğrafyalarda Türkiye Cumhuriyeti'nin bayrağını dalgalandıran, sınırları düşman saldırılarından koruyan kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerini hedef alan açıklamaların ise tam bir "şuursuzluk örneği" olduğunu belirten Çelik, şunları kaydetti:

"CHP'li sıfatı taşıyan yöneticilerin, işçi, çiftçi, öğretmen, basın mensuplarına yönelik saldırı furyası uzman çavuşlarımızı da hedef almıştı. CHP idarecileri terörle mücadele eden askerlerimize 'militan' diyerek hakaret ediyor. Tüm bu saldırganlıkları kınıyoruz. Militan siyaset yıllarca 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir ama millet bu egemenliği Cumhuriyet Halk Fırkası eliyle kullanır' anlayışıyla demokrasiyi baskı altına aldı. Bu gerici anlayış artık sona ermiştir. Muhalefet etmek demokrasideki en kuvvetli haktır. Demokratik muhalefet yerine militanca bir siyasi saldırganlık üretmek yanlıştır. Böyle saldırgan bir dil muhalefet kavramını da zehirlemektedir. Herkes demokratik adaba uygun konuşmalıdır."

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