Dolar
28.53
Euro
30.52
Altın
1,948.09
ETH/USDT
1,909.70
BTC/USDT
36,635.00
BIST 100
7,765.05
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gazze sınırındaki son duruma ilişkin Sderot kentinden yayındayız
logo
Politika

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten AB Komisyonunun Türkiye raporuna tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Bu rapor kapsamında Türkiye'nin Filistin'de yaşanan İsrail katliamına karşı duruşunun AB'yle tamamen uyumsuz olduğunun vurgulanması, AB için utanç vericidir." ifadesini kullandı.

Merve Yıldızalp  | 09.11.2023 - Güncelleme : 09.11.2023
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten AB Komisyonunun Türkiye raporuna tepki

Ankara

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Avrupa Birliği Komisyonunun 2023 yılı Türkiye Raporu'na ilişkin, "Bu rapor kapsamında Türkiye'nin Filistin'de yaşanan İsrail katliamına karşı duruşunun AB'yle tamamen uyumsuz olduğunun vurgulanması, AB için utanç vericidir." ifadesini kullandı.

Çelik, sosyal medya hesabından, Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun 2023 yılı Genişleme Strateji Belgesi ile Türkiye dahil tüm aday ve potansiyel aday ülkeler için hazırladığı ülke raporunu değerlendirdi.

Raporun, Türkiye'ye karşı ön yargılı yaklaşımı yansıttığını, önceki raporlardaki aynı fanatik değerlendirmelerin sürdürüldüğünü belirten Çelik, "Bu rapor kapsamında Türkiye'nin Filistin'de yaşanan İsrail katliamına karşı duruşunun AB'yle tamamen uyumsuz olduğunun vurgulanması, AB için utanç vericidir." değerlendirmesini yaptı.

Ömer Çelik, Türkiye'nin bu şekilde kayda geçmesini, Avrupa ve tüm dünya halklarının takdirle karşılayacağını vurguladı.

"Avrupa sokakları, uluslararası hukuka uygun bir tavır ortaya koymuştur"

AK Parti Sözcüsü Çelik, şunları kaydetti:

"Avrupa Birliği Komisyonu ve AB'nin önde gelen devletleri, Gazze'de yaşanan felakete rağmen sergiledikleri tavır ile insani ve evrensel değerler adına konuşma salahiyetini tamamen kaybetmiştir. Avrupa Birliği ülkeleri ve organlarının ortaya koydukları bu tavır, başta Türkiye olmak üzere insanlığın vicdanını esas alan tüm halkların ve devletlerin karşısında utanç verici bir yaklaşımdır.

Avrupa sokakları ile Avrupa devletleri arasında güçlü bir ayrışmanın yaşandığına tanık oluyoruz. Avrupa sokakları, Filistin'deki insani felakete ilişkin, türlü engellemelere rağmen evrensel değerlere ve uluslararası hukuka uygun bir tavır ortaya koymuştur. Buradan bir kez daha Avrupa halklarını selamlarken AB organlarını tarihe kara bir leke olarak geçen tutumlarına dair bir kez daha uyarıyoruz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Deprem bölgesinde yıkılamayan binalarla ilgili yargıda "hızlı karar" sürecine geçilecek
Kılıçlı saldırıda ölen Başak Cengiz'in vefatının üzerinden 2 yıl geçti
Anıtkabir'in özel askerleri: Saygı nöbetçileri
Atatürk'ün vefatının ardından ilk anma TBMM'de yapıldı
TDV, Gazze'deki partner kuruluş aracılığıyla günde 1500 kişiye sıcak yemek sağlıyor

Benzer haberler

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten AB Komisyonunun Türkiye raporuna tepki

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten AB Komisyonunun Türkiye raporuna tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Cumhurbaşkanımızın ilan ettiği Türkiye Yüzyılı ile geleceği kucaklamaya devam ediyoruz

Bakan Şimşek: Türkiye ve Almanya arasındaki dış ticaret hacminin 50 milyar doları aşmasını bekliyoruz

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet