AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 8. Olağan Büyük Kongre'ye ilişkin paylaşım
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "AK Partimizin 8. Olağan Büyük Kongresi'ni inşallah 23 Şubat Pazar günü partimize yakışır atmosferde icra edecek, hep beraber yeni dönemin kapılarını açacağız." ifadesini kullandı.
Ankara
Çelik, sosyal medya hesabında, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şu paylaşımını alıntıladı:
"Aziz milletimizin kaderini değiştiren, Türkiye Yüzyılı'na emin adımlarla ilerleyen kutlu yolculuğumuzda, Allah'ın izniyle yarım kalan hiçbir hikaye olmayacak. AK Parti'mizin 8'inci Olağan Büyük Kongresi'ni inşallah 23 Şubat Pazar günü partimize yakışır bir atmosferde icra edecek, hep beraber yeni bir dönemin kapılarını açacağız. Adında AK, ışığında istikbal!"